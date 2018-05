Als Kollektiv zum Meistertitel

Nach jahrelanger Abwesenheit spielt der TSV Ummendorf ab der kommenden Saison wieder in der Fußball-Bezirksliga Riß. Die vorzeitige Meisterschaft und damit den Sprung nach oben machte die Mannschaft von Trainer Franz Leicht durch einen 7:1-Erfolg im Spitzenspiel gegen den SV Erolzheim perfekt. Zuletzt war der TSV in der Saison 1999/2000 ins Bezirksoberhaus aufgestiegen.

„Für unseren Verein bedeutet dieser Titel sehr viel. Wir sind stolz, dass es endlich geklappt hat“, so TSV-Abteilungsleiter Benjamin Prestle. In den vergangenen drei Jahren waren die Ummendorfer immer oben dabei, doch am Ende reichte es nie zum Aufstieg. In der Saison 2014/15 wurde der TSV Dritter, ebenso in der Spielzeit 2015/16. Im vergangenen Jahr mussten sich die Ummendorfer am Ende mit Platz vier begnügen.

Entsprechend ausgelassen ging es diesmal bei der Meistersause zu. „Bei einigen haben die Feierlichkeiten bis Montag in die Morgenstunden gedauert. Das hatten sich die Jungs auch verdient“, so Prestle. „Die Spieler haben einen hohen Aufwand betrieben mit drei Trainingseinheiten pro Woche. Alle haben auch immer gut mitgezogen.“

Als Hauptgrund für den vorzeitigen Titelgewinn nennt der TSV-Abteilungsleiter, dass die Mannschaft, die ein Durchschnittsalter von 22,5 Jahren hat, als Kollektiv überzeugt habe. Von den bislang 22 absolvierten Spielen hat der TSV 18 gewonnen. Eine Partie endete mit einem Remis, dreimal gingen die Ummendorfer mit einer Niederlage vom Platz. Der TSV stellte mit 78 erzielten Toren die beste Offensive und mit 13 Gegentreffern die beste Defensive.

Welche Verdienste Trainer Franz Leicht, der erst im Sommer vergangenen Jahres gekommen war, um den Titel hat? „Er hat einen sehr guten Job gemacht. Er hat viel Zeit in die Trainingsplanung gesteckt und die Mannschaft durch seine Spielphilosophie vorangebracht“, sagt Prestle. Er freut sich darüber, dass Leicht dem Verein auch in der kommenden Saison als Trainer erhalten bleibt. Die Personalplanungen für die Bezirksliga laufen bereits. „Der Fokus liegt darauf, den Kader so wie er ist zusammenzuhalten“, erläutert der TSV-Abteilungsleiter. Von den aktuellen Spielern hat noch keiner Erfahrung in der Bezirksliga gesammelt. Dennoch sollen nur ein bis zwei Verstärkungen für die kommende Spielzeit dazukommen. „In der neuen Saison lautet das vorrangige Ziel Klassenerhalt“, so Prestle.

Noch zählt für die Ummendorfer aber die aktuelle Runde. „Wir wollen auch die letzten beiden Spiele noch erfolgreich bestreiten“, so der 33-Jährige. Am Samstag in einer Woche soll nach dem letzten Heimspiel der Saison gegen Ochsenhausen II die offizielle Meisterfeier steigen. „Da lassen wir es dann noch einmal richtig krachen“, sagt Prestle.