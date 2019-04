Aktive Bürger Ummendorf stellen sich vor

Die Kandidaten der Ummendorfer Wählervereinigung „Aktive Bürger“ stellen sich bei zwei Veranstaltungen zur Kommunalwahl vor. In Ummendorf findet die Vorstellung am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr im Bräuhaus in Ummendorf statt. In Fischbach am Freitag, 10. Mai, um 19 Uhr in der Kegelstube Grell in Fischbach. „Wir möchten mit den Bürgern über die Zukunftsthemen unserer Gemeinde diskutieren“, erklärt die Wählervereinigung in einer Mitteilung. Vor der Diskussion soll zudem darüber berichtet werden, „welche Themen und Projekte in den vergangenen fünf Jahren erreicht wurden“, so die Vereinigung.