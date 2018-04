Abenteuer, Märchen und Rockmusik

Der Musikverein Ummendorf lädt ein zu einem Kinderkonzert am morgigen Freitag, 20. April, und zum Frühjahrskonzert am Samstag, 21. April.

Beim Konzert „Hans und die Bohnenranke“ spielt die Bläserklasse vier der Umlachtalschule Ummendorf gemeinsam mit dem Blasorchester des Musikvereins. Beginn ist um Freitag um 18 Uhr in der Gemeindehalle Ummendorf. Anschließend begleitet der Musikverein mit Bildern und Musik den Jungen Hans auf seinem Weg in ein fremdes Land mit vielen Abenteuern. Wird die Gerechtigkeit am Ende siegen? Die Antwort auf diese Frage gibt das Kinderkonzert unter der Leitung von Dirigentin Jasmin Zimmer.

Am Samstag, 21. April, findet um 20 Uhr das Frühjahrskonzert unter der Leitung der Dirigenten Jasmin Zimmer und Dimitri Frenkel in der Gemeindehalle Ummendorf statt. Eröffnet wird das Konzert durch das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf. Unter der Leitung von Dimitri Frenkel und Thomas Wolf erklingen zu Beginn Melodien aus dem bekannten Märchen „Rapunzel“. Weiter geht es mit rockigen Rhythmen, aber auch Musik aus der Oper „La Forza del Destino“ von Giuseppe Verdi, gespielt vom Blasorchester des Musikverein Ummendorf, unter der Leitung von Jasmin Zimmer. unter das Thema „Die Macht des Schicksals“ gestellt hat. Im Anschluss spielt der Verein das Stück „Moby Dick“ des Komponisten Michael Geisler, sowie „Give us this day“ von David Maslanka. Das Werk endet in einem grandiosen Choralfinale in Anlehnung an Johann Sebastian Bachs „Vater unser im Himmel“.