Ab 22. Januar soll in Ummendorf mit impfen begonnen werden – So sieht der Ablauf vor Ort aus

Das Kreisimpfzentrum in der Ummendorfer Gemeindehalle nimmt ab 22.Januar 2021 den Impfbetrieb im Landkreis Biberach auf. Bereits am vergangenen Samstag wurde in einem Testlauf der Betrieb getestet.

Rund 80 Personen haben an dem Testlauf teilgenommen, darunter ehrenamtliche Helfer des DRK und den Feuerwehren im Landkreis. Dabei wurden die Abläufe in Echtzeit und mit unterschiedlichen Szenarien durchgespielt. Unter anderem mit Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, Menschen mit Sprachbarrieren und medizinischen Notfällen. Am Ende zogen die Organisatoren eine positive Bilanz. Landrat Heiko Schmid stellte fest: Die Zusammenarbeit aller Akteuren, insbesondere mit dem DRK, der Kassenärztlichen Vereinigung und dem Technischen Hilfswerk habe „hervorragend“ funktioniert. „Nur so war es möglich, in dieser kurzen Zeit ein Impfzentrum aufzubauen. Der Testlauf hat gezeigt, dass die Abläufe funktionieren und wir für den Start des Impfzentrums am 22. Januar 2021 gut vorbereitet sind.“

So läuft die Impfung ab

Im Kreisimpfzentrum sind die Abläufe klar strukturiert: Direkt am Eingang wird geprüft, ob die Person einen Termin hat. Nach der Registrierung gibt es eine erste Aufklärung in Videoform, danach eine persönliche Aufklärung durch eine Ärztin oder einen Arzt. Nach der eigentlichen Impfung gibt es dann, ähnlich wie etwa bei der Grippe-Impfung, noch eine kurze Beobachtungsphase. Dabei sind die Wege so gestaltet, dass möglichst wenige Begegnungen stattfinden und sich keine Wege kreuzen.

Im Kreisimpfzentrum gibt es sechs parallele Impfstraßen. Dadurch können mehrere Impflinge parallel eingeladen und in den Impfprozess eingeschleust werden. Bei voller Besetzung aller Impfstraßen arbeiten vor Ort 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Impfprozess. Das Kreisimpfzentrum in Ummendorf wird ab 22. Januar 2021 aufgrund der zur Verfügung stehenden Impfstoffmenge zunächst mit 180 Impfungen an zwei Tagen pro Woche starten.