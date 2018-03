48 Teams treten bei Hallenturnieren in Ummendorf an

Der TSV Ummendorf veranstaltet in der heimischen Sporthalle von Freitag, 16. Februar, bis Sonntag, 18. Februar, seine Jugendfußball-Hallenturniertage. Los geht es am Freitag ab 13.30 Uhr mit der D-Jugend. Am Samstag folgen die E-Jugendlichen mit einem Vormittagsturnier (ab 9 Uhr) und einem Turnier am Nachmittag (ab 13.30 Uhr).

Bei den D-Jugendlichen treffen am Freitag in Gruppe A der TSV Ummendorf, der SV Alberweiler, die SGM Warthausen, der TSV Rot/Rot und die SGM Hochdorf aufeinander. In Gruppe B stehen sich der TSV Ummendorf II, der SV Rissegg, der SV Alberweiler II, die SGM Hochdorf II und die SGM Äpfingen gegenüber.

Bei der E-Jugend spielen am Samstagvormittag in der Gruppe A der TSV Ummendorf II, der FC Bellamont, der SV Oberzell, die SG Mettenberg und der TSV Kirchberg. Die Gruppe B besteht aus den Teams FV Bad Saulgau, FC Wacker Biberach, TSG Achstetten, SV Ochsenhausen und TV Wiblingen. Um 13.30 Uhr beginnt das Nachmittagsturnier mit Ummendorf, Ringschnait/Mittelbuch, Wacker Biberach, Iller/Rot I und II, Burgrieden, Mittelbiberach, Schmalegg, Mettenberg und Maselheim-Sulmingen.

Am Sonntag treten schließlich noch die F-Jugendspieler an. Das Turnier am Vormittag beginnt um 9 Uhr mit den Mannschaften des TSV Ummendorf, SV Äpfingen, TSV Warthausen, SGM Altheim/Schemmerberg, SGM Burgrieden, SV Eberhardzell, SV Dietmanns/Hauerz, SV Erlenmoos, SV Rißegg und TSV Blaustein. Die Endrunde startet um 12.20 Uhr. Am Nachmittag steigt das zweite F-Jugendturnier ab 13.30 Uhr mit den Mannschaften aus Ummendorf, Erlenmoos, Rißegg, Hochdorf, Altheim/Schemmerberg, Mittelbuch, Warthausen und Reute. Die Endrunde soll um 16.50 Uhr angepfiffen werden.

Eine Woche später, am Sonntag, 25. Februar, finden in Ummendorf zwei weitere Turniere mit insgesamt 32 Bambini-Mannschaften statt. Los geht es dabei um 9.30 Uhr.