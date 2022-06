34-Jähriger wird von LKW erfasst und schwer verletzt

Bei einem Unfall auf einem Betriebsgelände in Ummendorf hat ein 34-jähriger Mann am Montag schwere Verletzungen erlitten.

Laut Polizeiangaben war gegen 12.15 Uhr ein 47-Jähriger Lastwagen-Fahrer auf dem Betriebsgelände unterwegs. Sein Sattelzug fuhr rückwärts an eine Laderampe. Dabei übersah der Lkw-Fahrer einen rechts daneben stehenden Lastwagen.

Vorbeifahrender Lkw streift Mann

Dieser Lkw stand bereits an einer anderen Laderampe, und dessen 34-jähriger Fahrer wollte aus seiner Zugmaschine aussteigen. Der 47-Jährige fuhr so dicht an den bereits geparkten Lkw heran, sodass der 34-Jährige zwischen dem Fahrzeugunterbau und dem Führerhaus eingeklemmt wurde. Anschließend stürzte er zu Boden und zog sich schwere Verletzungen zu.

Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Sachschaden an den Lastwagen entstand nicht. Die Verkehrspolizei aus Laupheim hat die Ermittlungen aufgenommen.