3000 Euro für die Bürgerstiftung Ummendorf

Die Firma Cteam Consulting & Anlagenbau GmbH mit Hauptsitz in Ummendorf spendet seit Langem jedes Jahr für gute Zwecke und bedenkt als international tätiges Unternehmen ganz unterschiedliche Einrichtungen. In diesem Jahr sollten auch speziell Ummendorfer Einrichtungen profitieren. So wurde auf Empfehlung des Mitarbeiters Helmut Klein, der sich in seiner Heimatgemeinde bestens auskennt, die Bürgerstiftung Ummendorf mit einem Scheck über 3000 Euro unterstützt. Die kaufmännische Geschäftsführerin Annette Kolb-Brustgi übergab den Scheck an Thomas Dörflinger und Sybille Steib vom Stiftungsvorstand. Die Bürgerstiftung ihrerseits fördert anlassbezogen eine Vielzahl unterschiedlicher gemeinnütziger Aktivitäten in der Gemeinde Ummendorf.

Als zweite Ummendorfer Einrichtung wurde die Freiwillige Feuerwehr ebenso mit einer großzügigen Spende bedacht. Die Firma Cteam mit mehr als tausend Mitarbeitern an verschiedenen Standorten ist unter anderem in der ingenieurtechnischen Planung und dem Bau von Freileitungen, Mobilfunkmasten und Schaltanlagen tätig. Mehr Infos unter cteam.de