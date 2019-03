29-Jähriger mit Schlagstock im Auto

Bei einer Kontrolle in Ummendorf hat die Polizei am Donnerstag einen Schlagstock sicher gestellt. Wie berichtet wird, kontrollierten die Beamten gegen 0.30 Uhr in der Rißegger Straße ein Auto. Hierbei stellten sie fest, dass der Fahrer in der Türablage einen Teleskop-Schlagstock liegen hatte. Den Stock stellte die Polizei sicher, denn solche Gegenstände dürfen nach dem Waffengesetz nicht mitgeführt werden. Der 29-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.