1945: Was in Ummendorf kurz vor Kriegsende passiert ist

Von Kai Lohwasser

Bei Jennifer Miller steht das Telefon nicht mehr still. Seit der 4. Mai als Datum für die Wiedereröffnung von Friseursalons feststeht, hat die Friseurin aus Oberuhldingen am Bodensee keine ruhige Minute mehr. „Die Kunden wollten schon Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe des genauen Datums Termine per Telefon und E-Mail“, erzählt die Friseurmeisterin.

Schließlich darf Jennifer Miller ihre Kunden seit vier Wochen nicht mehr bedienen.