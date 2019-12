150 Kinder zeigen, wie viel Spaß Turnen macht

Die Turnabteilung des TSV Ummendorf hat mit ihren Kinder- und Jugendgruppen am dritten Adventssonntag ihr Nikolausturnen gefeiert. Nicht nur sportliche Darbietungen standen auf dem Programm, sondern auch der Besuch des Nikolaus.

Die Abteilungsleiterin Lucia Kuhn eröffnete die Feier und begrüßte die Gäste in der vollen Hermann-Dörflinger-Halle, unter ihnen auch Bürgermeister Reichert mit Familie, die Familie Dörflinger, Vertreter der Umlachtalschule und des Sportkreises Biberach sowie den Präsidenten des TSV Ummendorf Joachim Hermann.

Pünktlich zur Feier kam der Nikolaus und der Knecht Ruprecht mit ihrem Schlitten und den Geschenken für Klein und Groß und bereicherten den Nachmittag mit ihrer Anwesenheit.

Mehr als 150 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene hatten sich lange auf den Nachmittag vorbereitet und hatten viel Spaß bei ihren abwechslungsreichen und gekonnten Darbietungen. Die begeisterten Zuschauer, unter ihnen Bürgermeister Klaus B. Reichert, der Landtagsabgeordnete Dörflinger, Vertreter der Umlachtalschule, des Sportkreises und der Präsidenten des TSV Ummendorf, Joachim Hermann, belohnten die zwölf Gruppen mit viel Applaus und spornten so die Turner kräftig an.

Der sportliche Teil begann mit einer Aufwärmphase, die von der Förderturngruppe angeleitet wurde. Den Auftakt übernahm dann die Jugendgarde mit ihrem Party-Schlager-Medley und erntete viel Applaus für ihr tänzerisch und akrobatisch anspruchsvolles Programm für die Saison 2019/2020.

Alle Altersgruppen hatten etwas vorbereitet: Die Eltern-Kind-Turngruppen zeigten mit „Sterne“ und „Santa & Rudolph“ und die Drei- bis Fünfjährigen der Kinderturngruppe mit „Tatütata“ ihr Können. Die Kleinsten der Turnabteilung kletterten, hüpften und sprangen in ihren passenden Kostümen über die Turngeräte.

Die Turnvorführung „Löwenstark“ des sieben- bis elfjährigen Mädchen war angelehnt an das Musical „König der Löwen“ und turnerisch schon ein kleines Highlight, bei dem der Schwebebalken im Mittelpunkt stand. Die Geräteturngruppe ab Zwölfjahrigen stellte an drei Trampolinen und am Boden ihre akrobatisches Können Elemente unter Beweis.

Viel Spaß hatten die Turnkinder der Klassen eins bis mit „Christmaskids“, die das Publikum in Weihnachtsstimmung versetzten.

Schaurig schön war der Auftritt der Tänzerinnen der Tanzerziehungsgruppen der Klassen vier bis sechs unter dem Motto „Geisterstunde“. Mit „Prüfung-Endlich Schulfrei!“ interpretierte die Tanzerziehung der Siebt- bis Elftklässler das Lied „Hör auf die Stimme“.

Die Showtanzgarde stellte ihr Programm für die neue Saison vor, eine perfekte Premiere ihres neuen Tanzes auf das „Wir sind ein Comic“. Mit: „Greif ein“, „Schau hin“, „Mobbing macht niemals Sinn" stellen sie sich gegen jede Art von Ausgrenzung und Verletzung der Mitmenschen.

Die fünf- bis siebenjährigen „Tanzbärchen“ zeigten, mit „Rentierchen“, was sie innerhalb von vier Wochen gelernt haben und waren die Überraschungsgruppe des Nikolausturnens.

Aber auch der Nikolaus hatte eine Überraschung parat und schritt galant und gekonnt mit der Abteilungsleiterin über den Schwebebalken, der Knecht Ruprecht stand ihnen dabei schützend zur Seite.

Mit dem akrobatisch und tänzerisch erfolgreichen Auftritt der Förderturngruppe mit Musik aus „Aladdin“ und „Slumdog Millionaire“ endete das Nikolausturnen. Zum Abschluss wurde gemeinsam „In der Weihnachtsbäckerei“ gesungen, die jungen Sportler mit einem Hefenikolaus für ihre Darbietungen und ihr Engagement belohnt.