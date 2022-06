Ökumenischer Jugendtag Ummendorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Ideen zur Ausgestaltung des Jugendtages in den Pfingstferien entsprangen einem Planungsteam um die evangelische Pfarrerin Muriel Sender: eine Mischung aus Gemeinschaftserleben und Kreativem – Meet `n Create. Sich treffen und vernetzen können, etwas gestalten und sich kennenlernen können nach den schwierigen Quarantänejahren waren die wichtigsten Anliegen der Jugendlichen. Mit Werbung v.a. in den sozialen Medien fanden sich 25 Jugendliche an der Ev. Versöhnungskirche ein.

Nach der Begrüßung durch die Ortspfarrerin stellte das Vorbereitungsteam die verschiedenen Workshops vor: Graffiti, Holzbau, Schreiben und Band. Erwartungsfroh teilten sich die Jugendlichen in ihre Lieblingsgruppen auf. Und tatsächlich fanden sich für alle Workshops interessierte Sprayer, Holzbauer, Schreiberlinge und Musiker. Man ging gleichermaßen konzentriert wie freudig ans Werk und hat ein Stück Zukunft gesprayt, gebaut, beschrieben und gespielt. Innerhalb weniger Stunden entstanden beeindruckende Arbeiten: eine gemütliche Sitzgruppe aus Euro-Paletten, Graffitis auf Bauzaun-Planen mit Motiven der Jugendlichen zur aktuellen Welt, inspirierende Zukunftstexte und einige vorführbare Bandlieder. Dies alles floss zusammen im Jugendgottesdienst, wo die Ergebnisse aller Gruppen vorgestellt, erklärt und bestaunt wurden.

Auch die gesellige Seite kam nicht zu kurz. Nachdem bereits mittags beim Spaghetti-Essen alle zusammenfanden, klang der Tag mit einem lauen Sommerabend an Grill und Feuer im Pfarrgarten aus. Pfarrerin Sender wie auch die Jugendlichen sind zuversichtlich, dass dieser Tag nachklingen wird. „Es gab viele fleißige und unterstützende Hände bei der Durchführung des Tages. Insbesondere hat die Zimmerei Kuhn (Franz Kuhn und Julia Schmid) unsere vage Idee zum Holzbau-Workshop von der Idee auf die Beine gestellt“, sagte Linus Haller. Das Ergebnis kann aktuell auf der Wiese vor der Ev. Versöhnungskirche von jedem ausprobiert werden. Dem kommunalen Bauhof und der Firma Filser & Sohn sei herzlich für die Bereitstellung wie den Transport der Bauzäune gedankt. Ein besonderer Dank gebührt Dimitri Frenkel, dessen spontanes Engagement dem Jugendgottesdienst den musikalischen Glanz verlieh, und vielen großzügigen Spenderinnen und Spendern für die Jugendarbeit an der Versöhnungskirche „So kann es tatsächlich weitergehen“, freut sich Pfarrerin Muriel Sender.