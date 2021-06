Der Ummendorfer Gemeinderat befasst sich am Montag, 14. Juni, von 19.30 Uhr an in der Gemeindehalle Fischbach mit der Öffnung des Badesees.

Es geht um die überarbeitete Badeordnung für die Badesaison 2021 unter Pandemiebedingungen sowie die Eintrittspreise. Die Verwaltung schlägt vor, das Naturfreibad am Samstag, 19. Juni, zu öffnen.