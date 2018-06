18,4 Millionen Euro – so viel sollen die Sanierung und der Umbau des Markdorfer Bischofsschlosses zum Rathaus kosten. Diese Zahl nannte Architekt Marcus Wörtz vom Ulmer Büro Braunger und Wörtz in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend in der Stadthalle. Das Interesse an diesen Informationen war groß: Hunderte Bürger waren zum Zuhören gekommen.

In den 18,4 Millionen Euro sind rund 2,65 Millionen für Archäologie und Restauration enthalten.