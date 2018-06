Beförderungen bei der Feuerwehr

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenbach hat Kommandant Thomas Miehle neben den Mitgliedern der Aktiven und der Alterswehr mit ihrem Obmann Karl Rauscher insbesondere auch Bürgermeister Helmut Müller willkommen geheißen. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Beförderungen und Wahlen.

Aus dem Bericht des Kommandanten über das Jahr 2013 war über vier Einsätze zu hören (zwei Brandeinsätze und zwei Unwettereinstätze), des weiteren auch über einen großen Motorsägen-Lehrgang. Am 15. November 2013 fand mit einem kleinen Festakt die feierliche Schlüsselübergabe des neuen Feuerwehrfahrzeuges durch BM Müller statt. Alle Mitglieder der aktiven Wehr sowie der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung waren hierzu in das Feuerwehrhaus gekommen, auch der stellvertretende Kommandant der Buchauer Wehr Gerhard Blank brachte die Grußworte und Glückwünsche von Klaus Merz (Kommandant FFW Bad Buchau) mit. Miehle sprach seinen nochmaligen Dank an die Gemeinde für die Unterstützung dieses Projektes aus. Sein weiterer Dank galt den Kameraden, die auf den Einsätzen vor Ort waren und den Aktiven und jugendlichen Kameraden für die Teilnahme am Motorsägen-Lehrgang.

Für einen regen Probenbesuch im Jahr 2013 konnte er sich bei fünf Personen mit einem Geschenk bedanken. (Eine Fehlprobe: Karl Hepp, Norbert Eggart und Thomas Kalkuhl. Keine Fehlprobe hatten Hubert Rempp und Wolfang Rettich).

Schriftführer Edwin Blersch verlas wieder den gesamten Aktivitäten-Bericht vom Vorjahr. Jugendwart Thomas Kalkuhl erläuterte alle im Jahr 2013 stattgefundenen Aktivitäten der Jugendfeuerwehr. Kassier Roland Müller konnte mit einem positiven Kassenbericht aufwarten.

Bürgermeister Helmut Müller konnte dieses Jahr verschiedene Kameraden befördern: Thomas Miehle und Norbert Eggart zum Hauptfeuerwehrmann, Benjamin Etter, Franz Eggart und Armin Neher zum Oberfeuerwehrmann, Michael Waibel zum Truppmann,

BM Müller übernahm die Entlastung der Vorstandschaft, welche die Versammlung einstimmig vertrat.

Die Wahlen brachten jeweils eistimmige Ergebnisse. Wiedergewählt wurden für fünf Jahre: Kassier Roland Müller, Schriftführer Edwin Blersch, Beisitzer Karl Hepp und Beisitzer Thomas Kalkuhl.