Zwei Schwerverletzte bein Unfall auf glatter Fahrbahn

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf winterglatter Fahrbahn sind am späten Samstagnachmittag bei Egelsee zwei Menschen schwer verletzt worden. Laut Polizei entstand Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro.

Gegen 16.45 Uhr, fuhr eine 60-jährige Citroen-Fahrerin die K7583 von Egelsee in Richtung Berkheim. Bei Schneefall und winterglatter Fahrbahn geriet die Fahrerin in einer Rechtskurve langsam auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Nissan.

Beide Fahrer kommen ins Krankenhaus

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wird die 60-jährige Citroen-Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste mit schwerem Gerät von der Feuerwehr befreit werden. Die Frau sowie der 61-jährige Nissan-Fahrer wurden durch den Unfall schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken eingeliefert werden. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Während der Unfallaufnahme war die Kreisstraße für knapp zwei Stunden komplett gesperrt.