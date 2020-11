Polizeibeamte des Polizeireviers Biberach haben am Samstag gegen 8.45 Uhr in Tannheim ein Kleinkraftrad kontolliert. Der 74jährige Honda-Fahrer stand dabei offenbar unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Vortest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Das teilt die Polizei mit.

Bei einer Fahrzeugkontrolle eines BMW in der Nacht zum Sonntag um 0.28 in Erlenmoos konnte bei einem 70-jährigen Autofahrer deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille.

Dem Fahrer des Kleinkraftrads und dem Autofahrer wurde in der Klinik eine Blutprobe entnommen. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, heißt es im Polizeibericht abschließend.