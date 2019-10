Wie Pflege zu Hause funktionieren kann

Im katholischen Gemeindehaus in Tannheim findet am Freitag, 25. Oktober, um 18 Uhr ein Orientierungabend zum Thema „Pflege zu Hause“ statt. Veranstalter sind die AOK Ulm-Biberach, die ökumenische Sozialstation Rottum-Rot-Iller und die Pflegebrücke von Diakonie und Caritas. Die meisten älteren Menschen möchten bis zu ihrem Lebensende daheim leben. Dies ist in vielen Fällen möglich, aber oft fallen Entscheidungen nach Krankheitseinbrüchen unter Zeitdruck. Die Veranstaltung soll Angehörige und ältere Menschen die Gelegeheit bieten, sich vorher ohne Stress informieren können.