Wie bunte Fähnchen an Stromleitungen Vögel schützen sollen

Hohe Strom-Freileitungen stellen für Reiher, Störche, Schwäne, vor allem aber für nachtaktive Vögel wie Uhu und Schleiereule, ein großes Verletzungsrisiko dar. Im Bereich bevorzugter Flugrouten endet eine Kollision insbesondere für große Vögel oft tödlich. Um dies möglichst wirksam zu verhindern, wurde dieser Tage an der 110-Kilovolt-Leitung im Bereich Egelsee/Tannheim auf dem obersten Lichtleiterkabel (Erdungsseil) in luftiger Höhe ein Vogelschutz angebracht.

Zwei Mitarbeiter einer Firma aus der Slowakei waren dafür mit ihrer 2,5 Kilo schweren, akkubestückten Flugdrohne angereist: Mit dem flinken Fluggerät wurden kleine farbige Fähnchen, sogenannte Fireflys, in einer Höhe von 25 Metern an dem von hohen Gittermasten getragenen Mittel-Seil befestigt.

Vögel reagieren auf Bewegung

Im Abstand von zehn Metern wurden die 200 Gramm schweren Fireflys – von einem Satelliten gesteuert – montiert. Langzeitstudien über drei Jahre haben laut Wolfgang Barke von der ausführenden Firma Barke Kennzeichnungssysteme ergeben, dass durch den Einsatz der Vogelabweiser die Kollisionen um bis zu 85 Prozent reduziert werden konnten. Demnach reagieren die Vögel auf die Farbe und die Bewegung der Fähnchen.

Der Hintergrund: Der Landkreis Biberach hat verfügt, dass an der 50 Jahre alten Leitung ein Vogelschutz angebracht werden muss. Fertig montiert kostet jeder Firefly den Netzbetreiber Netze BW rund 100 Euro. 170 solcher Fähnchen wurden montiert. Folglich kostet der Leitungsabschnitt bis zum Kraftwerk rund 17 000 Euro.

Die Montage erfolgt mit einer Kunststoffklemme, die das Verrutschen auf dem Stromkabel selbst bei stärksten Stürmen wirksam verhindern soll. An der Klemme hängt ein verschweißter Ring mit einem sehr leicht drehbaren Edelstahlkegel, an dem wiederum ein weißes UV-beständiges Makrolon-Fähnchen befestigt ist. Die Fahnen sind mit ihren seitlichen Flügeln so gestaltet, dass sie sich bereits ab einer Windgeschwindigkeit von drei Kilometern pro Stunde zu drehen beginnen.