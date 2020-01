Wichtige Punkte im Abstiegskampf

Am vorletzten Spieltag der 1. Bundesliga Süd sind die Tannheimer Faustballerinnen in Käfertal, einem Stadteil von Mannheim, zu Gast gewesen. Tannheim holte in zwei Spielen zwei Siege. Für den letzten Spieltag am kommenden Wochenende bedeutet dies eine gute Ausgangslage für den SVT im Kampf um den Klassenerhalt.

In der ersten Begegnung standen sich der TV Käfertal und TSV Schwieberdingen gegenüber. Die Partie endete zugunsten des TV Käfertal 3:0 (11:5; 11:3; 11:6). Anschließend traf der SV Tannheim auf den aktuellen Tabellenletzten TSV Schwieberdingen. In den ersten beiden Sätzen spielten die Tannheimerinnen ruhig und sicher, sodass sie mit 2:0 in Führung gingen (11:6; 11:3). Doch anschließend schlichen sich trotz der Führung Unsicherheiten ein. Somit ging der nächste Satz an den Gegner (6:11). Im vierten Satz zeigten die SVT-Faustballerinnen spannende und lange Spielzüge, wobei die Tannheimerinnen den längeren Atem hatten. Folglich ging der letzte Satz mit 14:12 an den SVT. Erleichterung breitete sich aus, dass es nicht wie an den vergangenen Spieltagen zu einem Fünfsatzspiel gekommen war.

Mit voller Motivation startete Tannheim nach einer kurzen Pause in das Spiel gegen den TV Käfertal. Durch eine saubere Abwehr und ein sicheres Zuspiel konnten die Tannheimerinnen ihren Angreiferinnen schöne Bälle servieren, sodass diese mehrfach punkten konnten. Infolgedessen gingen beide Sätze mit 11:7 für den SVT aus. Allerdings schlichen sich im dritten Satz erneut Fehler ein, was dem Gegner in die Karten spielte. Der Satz ging mit 8:11 verloren. Auch im vierten Satz zeigte Käfertal sein Können durch präzise, kurze Bälle an der Leine. Jedoch waren hier vor allem die Angreiferinnen des SVT schnell unterwegs und ließen dem Gegner keine Chance. Der Satz wurde schließlich mit 11:2 gewonnen, sodass das Spiel mit 3:1 an den SV Tannheim ging.

Die Faustballerinnen des SV Tannheim konnten so zufrieden mit vier Punkten zurück in die Heimat fahren. Am kommenden Sonntag treffen die Tannheimerinnen auf Pfungstadt und Ötisheim.

Zwei Punkte mehr als Gärtringen

In Ötisheim (Enzkreis) hoffen sie, weitere Punkte im Kampf gegen den Abstieg sammeln zu können. Sowohl Pfungstadt als auch Ötisheim sind DM-Anwärter – aber Tannheim hat gegenüber dem schärfsten Konkurrenten Gärtringen nicht nur zwei Punkte Vorsprung, sondern auch das deutlich bessere Satzverhältnis.