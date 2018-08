Westernreitturnier auf der Reitsportanlage Haldau

Die Reitsportanlage Haldau bei Tannheim veranstaltet auch in diesem Jahr ein Westernreitturnier mit Tag der offenen Tür.

Das C-Turnier der Ersten Westernreiter Union Deutschland (EWU) mit BW-Cup-Wertung findet am Samstag, 25., und Sonntag, 26. August, statt und wird in Zusammenarbeit mit der EWU ausgetragen. Hierbei treten laut Veranstalter die besten Westernreiter Süddeutschlands gegeneinander an.

Es werden Disziplinen geritten wie Pleasure, Horsemanship, Ranchriding, oder auch Showmanship at Halter. Beispielsweise zeigen die Reiter im Reining ihr Können in der präzisen Ausführung definierter Schritt- und Bewegungsfolgen, daher wird diese Disziplin laut Ankündigung auch als Dressur des Westernreitens bezeichnet. Beim Pleasure müssen Reiter und Pferd auf individuelle und spontane Vorgaben der Richter reagieren, wobei die Ausführung möglichst mühelos erscheinen soll. Der Trail fordert hohe Geschicklichkeit, durch Hindernisse werden Situationen im Gelände nachgestellt.

Am Sonntag wird zudem der Speed-Dog-Trail ausgetragen. Alle interessierten Hundebesitzer können sich bei der Meldestelle bei Manuela Späth unter meldestelle.dettingen@web.de anmelden und in diesem Parcours die Geschicklichkeit und Folgsamkeit ihrer Hunde unter Beweis stellen. Am Samstag findet zusätzlich ein Tag der offenen Tür auf der Reitsportanlage statt. Zwischen 13 und 17 Uhr gibt es Führungen. Am Samstag steigt um 20 Uhr eine Westernparty, bei der die Live-Band Montana Highway spielt. Der Eintritt ist frei.