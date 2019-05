Werke von Bach, Mozart und Haydn

In der Kirche St. Martin in Tannheim findet am Sonntag, 26. Mai, ein Konzert unter dem Titel „Laudamus te – Glanzstücke geistlicher Musik“ mit Susanne Nestel (Sopran) und Michael Jahn (Orgel) statt. Beginn ist um 19 Uhr. Von bombastisch fulminant und virtuos bis zu hin leisen gefühlvollen Klängen wird eine feine Auslese bekannter wie unbekannterer Werke geistlicher Musik zu hören sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Werke von Bach, Mozart, Haydn sowie von italienischen und französischen Komponistenerklingen. Das Ave Maria, in Vertonung verschiedener Komponisten, wird passend zum Marienmonat eine Art Mittelpunkt bilden. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.