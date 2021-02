Wenn Engel und Teufel zusammen die Kirche besuchen

Man mag es nicht glauben, doch wenn sich tatsächlich ein Engel in der Kirche befindet, ist das ein eher ungewohntes Bild. Vielleicht liegt das aber auch daran, dass er neben Hexen, Prinzessinnen, Cowboys und Pippi Langstrumpf Platz nehmen muss. In Tannheim wurde das am vergangenen Samstag Realität. Die Ministranten der Seelsorgeeinheit Rot-Iller feierten einen „Gottesdienst zur Fasnetszeit“.

Normalerweise würden jetzt verschiedene Umzüge und Veranstaltungen zur sogenannten fünften Jahreszeit stattfinden. „Gerade kann ja auch gar keine Jugendarbeit gemacht werden. Es sind keine Ausflüge oder gemeinsame Abende möglich. Nachdem Gottesdienste möglich sind, entstand die Idee zum Fasnetsgottesdienst.“, erzählt Pater Johannes-Baptist Schmid. Das Motto „Ver-rückt“ spielt auf die verrückte Zeit der Pandemie aber auch auf die eigentliche Fastnacht an. Außerdem auf das Verb „verrücken“, da hier der Fastnachtszeit ein anderer Platz gegeben wird. Rund 80 Ministranten hatten sich angemeldet und kamen mit den unterschiedlichsten Kostümen aus Rot an der Rot, Berkheim, Tannheim, Ellwangen und Haslach. Der Gottesdienst selbst lief auch anders ab als gewohnt. Das Tagesgebet und die Predigt wurden im Reim vorgetragen. Lustig war außerdem der Brief vom Pfarrer an seine Haushälterin. Das Kyrie wurde von einem Einhorn, einem Affen und einem der heiligen drei Könige gerufen. Begleitet wurde das Ganze von der Landjugend-Band aus Haslach. Mit Liedern wie Hulapalu, dem Fliegerlied oder Cordula Grün ließen sie Faschingsstimmung aufkommen. Dazu durfte sogar, auf dem Platz versteht sich, getanzt werden.

Das alles trug dazu bei, dass die Stimmung in der Kirche wohl ausgelassener war als jemals zuvor. Dass gelacht und mitgeklatscht wird, kommt doch eher selten vor. Niemand ließ es sich anmerken, wenn durch die Verkleidung und das Faschingsgefühl auch ein Hauch von Melancholie in der Luft lag. Obwohl wir alle nun schon fast das ganze Jahr über maskiert sind, bekamen die Ministranten etwas Normalität geschenkt. „Ich fand es super. Vor allem in Reimform. Der Pfarrer hat sich sehr viel Mühe gegeben“, sagt die Besucherin Claudia Gümbel. Das Vorhaben von Johannes-Baptist Schmid ist geglückt. Alle Ministranten verließen mit einem Lächeln die Kirche.