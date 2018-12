Wasser ist nach Verunreinigung wieder einwandfrei

Die Gemeinde Tannheim hat in diesem Jahr entscheidende Projekte abgeschlossen und neue angestoßen. Breitbandausbau, Gesundheitsversorgung oder die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers waren unter anderem Themen, welche Verwaltung und Bürger gefordert haben. Tobias Rehm blickt mit Bürgermeister Thomas Wonhas auf Meilensteine zurück.

Herr Wonhas, wie ist der aktuelle Stand beim Breitbandausbau?

An diesem wichtigen Zukunftsthema sind wir in diesem Jahr ein gutes Stück vorangekommen. In der Sitzung vor Weihnachten konnten wir die Planungen für eine nächste Ausbaustufe mit den Bereichen Gewerbegebiet und dem Ortsteil Egelsee abschließen. Wenige Tage zuvor durfte ich hierzu im Ministerium den Förderbescheid über 150 000 Euro entgegennehmen.

Was wurde bereits erreicht?

Im Frühjahr ging das Breitband-Netz in interkommunaler Zusammenarbeit zwischen Rot an der Rot und Tannheim durch den Netzbetreiber Netcom BW in Betrieb. Seitdem haben die Anwohner im westlichen Bereich des Hauptorts und im Bereich nördlich der Donaustraße schnelles Internet. Auch stellt die Deutsche Telekom seit einigen Wochen in der Ortsmitte schnelles Internet zur Verfügung. Die weitere Erschließung der Weiler und Einzelgehöfte wird uns noch mehrere Jahre finanziell wie auch logistisch einiges abverlangen und kann nur nach und nach angegangen werden.

Anfang des Jahres ist die Hausärztin Judyta Matyjaszczyk in das neue Wohn- und Geschäftshaus am Rathausplatz eingezogen. Die Gemeinde hat die Praxis gekauft und weitervermietet. Weshalb haben Sie sich zu diesem Schritt entschlossen?

In unserem Sanierungsgebiet Ortsmitte wollen wir ganz bewusst diesen zentralen Bereich stärken. Der Gemeinderat hatte vor wenigen Jahren über ein Investorenmodell für die Freifläche am Rathausplatz beraten. Fast gleichzeitig zeigten unsere Hausärztin und die Physiotherapeutin Yvonne Stützle Interesse an Räumen. Nach diesen Anfragen sah der Rat den richtigen Zeitpunkt für den Bau eines größeren Gebäudekomplexes gekommen. Mit dem Erwerb und der Vermietung der Praxis leistet die Gemeinde einen Beitrag zur langfristigen Hausarztversorgung im Ort. Die Zusammenarbeit mit dem Investor Boch aus Aitrach war hervorragend. Ich durfte auch viel positive Resonanz vernehmen, wie sich das Gebäude mit den neun barrierefreien Wohnungen in die Umgebung einfügt.

Darüber hinaus hat sich der Gemeinderat mehrfach mit der anstehenden Rathaussanierung befasst. Sind hier zwischenzeitlich alle Details geklärt?

Auch hier konnten wir in den drei Sitzungen vor Weihnachten im Rat mit den Planern zusammen noch viele Details klären wie beispielsweise Bürgerbüro, Aufzug oder Brandschutz. Die Baugenehmigung liegt bereits seit einigen Wochen vor. Seitens des Bundes und Landes stehen ungefähr 500 000 Euro Fördermittel bei Baukosten in Höhe von etwa 1,5 Millionen Euro zur Verfügung.

Die Sanierung soll ja nach den Kommunalwahlen beginnen, die Verwaltung zieht dann für ein Jahr in Bürocontainer. Wie blicken Sie diesem Umzug entgegen?

Das wird ein spannendes Projekt. Die Unterbringung der Verwaltung und des Rathausinventars stand über einen langen Zeitraum in der Entscheidungsfindung. Letztendlich wurde nun im Juni ein etwa 120 Jahre altes, extrem sanierungsbedürftiges Gebäude unmittelbar neben dem Rathaus abgebrochen. An dieser Stelle werden im Mai die Bürocontainer aufgestellt. Die Generalsanierung des Rathauses stellt für Mitarbeiter und Planer eine enorme Herausforderung dar, muss doch das Gebäude im Frühjahr komplett geräumt und ein Jahr später wieder neu organisiert, möbliert und eingerichtet werden.

Ein Thema ist 2018 auch die bakterielle Verunreinigung des Trinkwassers in der Hochzone gewesen. Können die Tannheimer mittlerweile wieder unbesorgt Leitungswasser trinken?

Ja, das Wasser ist wieder einwandfrei. Eine Woche vor Weihnachten wurde nach der Installation einer UV-Desinfektionsanlage für die Hochzone die Chlorung eingestellt. Vorangegangen waren einige Monate intensiver Zusammenarbeit mit vielen Akteuren in der Abwicklung der notwendigen Schritte: Information der Bürger, Ursachenforschung, Abkochanordnungen, Beginn der Chlorung in der Hochzone, weitere Laboruntersuchungen, Planung und Vergabe einer UV-Desinfektionsanlage. Mein Dank gilt allen, die sich hierbei in besonderem Maße eingebracht haben und auch den Bürgern für ihr Verständnis.

Herr Wonhas, nach jahrelangen Planungen hat in diesem Jahr die Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau begonnen, der Tannheimer Bahnhof war monatelang gesperrt. Wie sehr hat Ihre Gemeinde dieses Großprojekt beschäftigt?

Nach jahrelangem Hin und Her bezüglich der geforderten kommunalen finanziellen Beteiligung bei der Ertüchtigung des Bahnübergangs in Arlach ist dieser nun endlich fertiggestellt. Nach bisherigen Aussagen der Bahnverantwortlichen wird die Kostenbeteiligung der Gemeinde im vorausgesagten Bereich liegen. Die in 2017 begonnenen Aktivitäten mit dem Austausch von Bahngleisen wurden in der östlichen Gemarkungshälfte fortgesetzt. Beim Bahnhof Tannheim errichtet die Bahn ein neues elektronisches Stellwerk. Es wurden gigantische Mengen an Material an- und abtransportiert und viele Oberleitungsmasten aufgestellt. Einige Betroffene luden leider ihren Unmut über die von der Bahn beauftragten Unternehmen, über Sperrungen und Umleitungen, über Flur- und Wegeschäden bei der Verwaltung ab.

Welche Themen werden Ihre Gemeinde 2019 beschäftigen?

Neben der Fortsetzung der bereits genannten Themen steht die Schaffung von Bauland an. Nach der Sicherung von Ankaufsrechten von Bauerwartungsland startet die Gemeinde das Bebauungsplanverfahren Berkheimer Weg nach Paragraf 13b Baugesetzbuch. Ziel ist es, dass zum Sommer 2020 der erste Bauabschnitt zur Verfügung steht. Bewerbungen auf die Baugrundstücke werden in den nächsten Monaten noch nicht entgegengenommen.