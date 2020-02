Vogelbeobachtung an den Iller-Stauseen

Eine Gruppe von 16 Vogel-Begeisterten vom Naturschutzbund Biberach (Nabu) hat unter der Führung von Bernd Raunecker bekannte Wasservogel-Beobachtungsplätzen an der Iller besucht. Die Iller ist zur Stromgewinnung an verschiedenen Stellen aufgestaut, und diese Stauseen sind auch ein beliebter Rastlatz für durchziehende Wasservögel aller Art. Gleich am ersten Ausguck bei Kardorf wurden die Exkursionsteilnehmer fündig: Acht verschiedene Entenarten entdeckten sie, darunter die seltene Spießente. Außerdem gab es Rostgänse und Graugänse sowie Kormorane und Gänsesäger zu sehen. Die Frühlingsstimmung animierte die Höckerschwäne zu Revierkämpfen. Beim anschließenden Besuch des Iller-Stausees bei Tannheim begutachteten die Vogelfreunde die Kiesinseln, die vor einigen Jahren eigens von der EnBW als Brutmöglichkeit angelegt worden waren. Bernd Raunecker erklärte den Teilnehmern die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale zwischen Schwimmenten und Tauchenten. Während Schwimmenten ihren Kopf ins Wasser stecken, um Nahrung zu finden, tauchen die Tauchenten, wie der Name schon sagt, zur Nahrungssuche komplett unter die Wasseroberfläche ab. Am Ende der Exkursion zeigten sich in den Bäumen am Gegenufer noch zwei Silberreiher.