Viertklässler besuchen Gärtnerei

Die vierte Klasse der Grundschule Tannheim hat die Gärtnerei Hamp in Dettingen besucht, wo sie von Seniorchef Dieter Hamp begrüßt wurde. Er führte die Kinder durch mehrere Gewächshäuser, in denen Stecklinge verschiedener Sommerpflanzen heranwachsen. Hamp erklärte den Schülern, dass die Stecklinge in fertig gedüngten Torfboden eingepflanzt werden. Die Abfüllmaschine befüllt die kleinen Blumentöpfe mit der speziellen Erde. Höhepunkt war, dass jedes Kind eine Jungpflanze selbst einpflanzen und mit nach Hause nehmen durfte, um das Wachstum täglich zu beobachten. Hamp erwähnte auch, dass in wenigen Wochen die Tomaten ausgesät werden. So konnten die Schüler in eindrucksvoller Weise noch einmal ihr Wissen aus dem Sachunterricht über die Vermehrung von Pflanzen vertiefen. Foto: Privat