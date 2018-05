Unfall unter Drogeneinfluss

Ein 18-Jähriger ist am Mittwoch gegen 23 Uhr in der Eggmannstraße in Tannheim mit seinem Auto in Richtung Leutkircher Straße gefahren und nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei durchbrach er einen Gartenzaun und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der 18-Jährige unter Drogeneinfluss stand. Er musste daher Blut abgeben. Seinen Führerschein händigte er den Beamten freiwillig aus. Er erhält eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtschaden beträgt 12 000 Euro.