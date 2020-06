Umzug der Gemeindeverwaltung führt zu Einschränkungen

Die Tannheimer Gemeindeverwaltung zieht ab Freitag, 19. Juni, zurück in das fertig sanierte Rathaus. Der Umzug führt zu Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und der Erreichbarkeit der Verwaltung. Das teilt die Gemeindeverwaltung mit. Das Mitteilungsblatt für die darauffolgende Woche wird bereits am Freitag, 19. Juni bis spätestens 9 Uhr bearbeitet, und nicht wie sonst üblich am Montag. Anschließend wird die EDV-Infrastruktur für den anstehenden Umzug ins Rathaus abgeschaltet. An den Einstellmöglichkeiten der Vereine und Institutionen direkt beim Verlag ändert sich dadurch nichts. Mit dem Umzug des Rathausinventars wird am Freitag, 19. Juni, begonnen. Deshalb ist von Montag, 22. Juni, bis einschließlich Mittwoch, 24. Juni, kein Betrieb für die Öffentlichkeit möglich. Ab Donnerstag, 25. Juni, sei die Verwaltung voraussichtlich wieder erreichbar und einsatzbereit, heißt es in der Mitteilung. Auch nach dem Umzug ins Rathaus könne es anfangs noch zu unerwarteten Startschwierigkeiten kommen. Die Verwaltung bitte um Verständnis.