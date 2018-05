„Tatort Taste“ im Klavierhaus Ernle

Das Klavierhaus Ernle in Tannheim lädt am Wochenende zu „Tatort Taste 2018“ ein. Von Freitag, 11. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, sind zahlreiche Künstler zu Gast.

Den Auftakt machen am Freitag, 20 Uhr, Axel Zwingenberger und Lila Ammons. Zwingenberger ist einer der renommiertesten Boogie- und Blues-Pianisten. Lila Ammons, laut Ankündigung die Queen of Blue Notes, ist die Enkelin des Boogie-Woogie-Pianisten Albert Ammons. „Die drei Damen“ – Lisa Wahlandt, Andrea Hermenau, Christiane Öttl – treten am Samstag ab 20 Uhr auf. Die drei könnten nicht unterschiedlicher sein, und dennoch harmonieren sie mit Stimme und Herz, heißt es in der Ankündigung. Der Gesang ist oft dreistimmig, dazu Klavier und Bass.

Zum Abschluss gibt es am Sonntag ab 19 Uhr „groovige Musik und humorvolle Moderation“ mit Martin Schmitt. Er ist laut Pressemitteilung „ein begnadeter Pianist und makelloser Tastentechniker“, der in irrwitzigem Tempo durch seine Improvisationen turne, Akkorde in quirlenden Läufen zerpflücke und sie in donnernden Riffs wieder zusammen führe.