Tannheims Männer sichern Klassenerhalt

Die Faustballer des SV Tannheim haben sich am letzten Spieltag in der Landesliga Süd den Klassenerhalt gesichert. Letztlich konnte der SVT vier Mannschaften hinter sich lassen und beendete die Saison auf dem vierten Tabellenplatz.

Der SVT traf in der ersten Partie des Spieltags auf den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, den SV Erolzheim. Die Tannheimer kamen gut in Fahrt und gewannen den ersten Satz mit 11:6. In Durchgang zwei schlichen sich aber Fehler ins Spiel des SVT ein, zudem fehlte teilweise die letzte Konsequenz – 9:11 ging der Satz verloren. Im letzten Durchgang fanden die SVT-Männer wieder zu alter Stärke zurück und entschieden diesen klar mit 11:6 für sich. Der erste große Schritt in Richtung Klassenerhalt war getan.

Gegen den Gastgeber FC Burlafingen sollte der entscheidende Schlag folgen. Tannheim trat von Anfang an souverän auf, spielte variabel und sicherte sich durch eine gute Teamleistung letztlich einen Zweisatzerfolg (11:8, 11:7). Der Klassenerhalt für den SVT war damit gesichert. Im letzten Spiel gegen den TV Neugablonz spielten die Tannheimer frei auf und ließen dem Gegner keine Chance. 11:3 und 11:7 lauteten die Satzergebnisse zugunsten des SVT, der den Sieg Nummer drei somit in der Tasche hatte.