Tannheimerinnen freuen sich über Platz zwei

Die Turnerinnen des SV Tannheim haben in der Altersklasse C-offen beim zweiten Wettkampftag der Schülerliga in Ailingen den zweiten Platz erreicht. Der dritte und letzte Wettkampftag findet am 20. Oktober in Bad Wurzach statt.

In Ailingen trat der SVT mit Manschaften in drei Altersklassen an: D-Jugend (10–11 Jahre), C-Jugend (12–13 Jahre) und C-offen (Jahrgang 2004 und älter). Zuerst ging Tannheims D-Jugend an den Start. Die Mannschaft mit Elisabeth Zinser, Nina Ehlert, Kendra Bertele, Carolin Schmaus wurde um Paulina Stützle erweitert. Der SVT-Nachwuchs steigerte sich an allen Geräten und verbesserten sich um insgesamt 16 Punkte zum ersten Wettkampf. Dies bedeutete den siebten Platz mit 171,80 Punkten unter 16 Mannschaften.

Am späten Nachmittag griffen die anderen beide SVT-Riegen in den Wettkampf ein. Tannheims C-Jugend konnte nur mit vier Turnerinnen den Wettkampf bestreiten. Sophia Schad, Franziska Zinser, Hannah Steidele und Nicola Müller erreichten den sechsten Platz mit 168,80 Punkten unter neun Mannschaften.

Auch in der Altersklasse C-offen steigerten sich die Tannheimerinnen deutlich. Sie erturnten zwölf Punkte mehr als zuvor und mussten sich nur dem TSV Reute geschlagen geben. Mit einer Gesamtpunktzahl von 200,80 freuten sich Clara Guntermann, Jana Ritzel, Melanie Popp, Viola Frank, Franziska Wiest und Selina Schütz über den zweiten Platz in Ailingen. Elf Mannschaften waren insgesamt an den Start gegangen.