Tannheimer Umzug ist am Samstag

Die Tannheimer Narrenzunft Daaschora Weibla lädt am Samstag, 16. Februar, zum Narrensprung ein. Beginn ist um 14 Uhr. Erwartet werden 46 Gruppen.

Auch in diesem Jahr gilt der neue Umzugsweg, der 2018 bereits genutzt wurde: Los geht’s in der Hindenburgstraße, es folgen der Rathausplatz, die Zeppelinstraße und die Hauptstraße, ehe der Umzug in der Eggmannstraße endet. Tags zuvor, am Freitag, stürmt die Narrenzunft Tannheim bereits um 18 Uhr das Rathaus. Der Samstag wird um 9.30 Uhr mit einer Narrenmesse in St. Martin eingeläutet.