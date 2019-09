Tannheimer Turnerinnen werden Zweite

Die Turnerinnen des SV Tannheim haben in der Altersklasse C-offen beim zweiten Wettkampftag in Tettnang einen hervorragenden zweiten Platz erreicht. Am Samstag fand der zweite von drei Wettkampftagen der oberschwäbischen Mannschaftswettkämpfe im Geräteturnen statt. Der SVT konnte mit einer C-Jugend (zwölf bis 13 Jahre) und einer C-offen (Jahrgang 2005 und älter) antreten.

In der Altersklasse C-offen steigerten sich die Tannheimer Turnerinnen enorm, erturnten sich an diesem Tag 17 Punkte mehr und mussten sich nur dem TSV Reute geschlagen geben. Mit einer Gesamtpunktzahl von 203,70 Punkten freuten sich Clara Guntermann, Jana Ritzel, Selina Schütz, Viola Frank, Franziska Wiest und Melanie Popp über den zweiten Platz in Tettnang von neun Mannschaften. Auch die C-Jugend konnte sich an allen Geräten verbessern und erturnten sich zwei Punkte mehr. Janina Kutter, Hannah Steidele, Emily Borchert, Franziska und Elisabeth Zinser sicherten sich wieder den fünften Platz mit 174,40 Punkten von neun Mannschaften. Der letzte Wettkampftag findet am 19. Oktober in Ailingen statt, hier geht es dann für alle um die Endplatzierungen.