Tannheimer steht vor seinem letzten Flug als Air-Race-Pilot

Der Tannheimer Matthias Dolderer bestreitet am Wochenende sein letztes Rennen als Red-Bull-Air-Race-Pilot. Der Grund: Nach dem Saisonfinale in Chiba (Japan) wird die Flugsport-Rennserie eingestellt. Für die Zeit danach hat der 48-Jährige bereits Pläne.

Seit 2009 war Matthias Dolderer als Pilot in der „Red-Bull-Air-Race“-Serie unterwegs. Im Jahr 2016 holte er sich den Weltmeistertitel – als erster Deutscher überhaupt. In seinem Heimatort Tannheim gab es seinerzeit einen großen Empfang zu seinen Ehren.

„Das Leben wird sich nun komplett verändern. Ich spreche schon mit potenziellen Partnern über neue Konzepte, aber zu 100 Prozent weiß ich meine Pläne für die Zukunft noch nicht“, sagt Matthias Dolderer in die Zukunft blickend.

Ich werde auf jeden Fall noch Vorträge halten und der Luftfahrt treu bleiben, zum Beispiel mit Airshows. Matthias Dolderer

Am Wochenende will der Flugsportler im letzten Rennen der Red-Bull-Air-Race-Serie zunächst aber noch einmal zeigen was er drauf hat.

„Natürlich wollen wir unser Bestes geben, denn in Bezug auf eine Podiumsplatzierung ist immer alles möglich“, sagt der 48-Jährige. Bislang verlief die Saison für den Tannheimer sehr durchwachsen, mit gerade einmal vier Punkten belegt er vor dem Saisonfinale den letzten Rang in der WM-Wertung.

Die Rennserie wurde 2003 von dem österreichischen Getränkehersteller Red Bull ins Leben gerufen. Dabei versuchen Piloten in niedriger Höhe so schnell wie möglich einen Parcours zu absolvieren und sind dabei bis zu 370 Kilometer pro Stunde schnell unterwegs.

Seit dem Start der Weltmeisterschaft flogen Piloten aus aller Welt, bei Rennen rund um den ganzen Globus, um die Wette. Das die Rennserie nun enden wird bedauert Matthias Dolderer.

„Das stimmt mich traurig. Ich bin aber sehr dankbar für die Chance, bei dieser Rennserie dabei gewesen zu sein", sagt der Tannheimer. Grund für die Einstellung der Rennserie ist laut Red Bull das fehlende Interesse der Öffentlichkeit.

Zukunft im Familienunternehmen

Auch nach dem Ende des Red-Bull-Air-Race will Matthias Dolderer der Fliegerei nicht den Rücken kehren. „Ich werde auf jeden Fall noch Vorträge halten und der Luftfahrt treu bleiben, zum Beispiel mit Airshows“, sagt er.

Auf dem Flugplatz in Tannheim, der von der Familie Dolderer schon seit Jahrzehnten betrieben wird, wolle der Weltmeister von 2016 weiterhin arbeiten. In der dortigen Flugschule will er ebenfalls seine Erfahrungen mit zukünftigen Piloten teilen.

Matthias Dolderer möchte in dem Familienunternehmen außerdem nicht nur arbeiten, sondern es weiterentwickeln. „Wie in jedem anderen Business, wollen auch wir uns weiter verbessern und eventuell unser Angebot erweitern“, so der Noch-Rennpilot.

Seine Zukunft sieht Dolderer aber nicht nur hinter dem Steuerknüppel eines Flugzeugs. „Mich interessiert zum Beispiel das Athleten-Management“, sagt er. „Es gibt in der Welt so viel zu tun, so viele Möglichkeiten, und jetzt, wo ich Zeit habe, werde ich auch entsprechend tätig werden, wenn sich eine Chance ergibt.“