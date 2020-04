Tannheimer Rathausumbau auf der Zielgerade

Mit dem anhaltend trockenen Wetter steigt auch die Gefahr von Waldbränden in der Region massiv an. Doch die Feuerwehren sehen sich trotz Corona-Krise gewappnet und das Innenministerium rüstet nach.

Wie hoch ist die Waldbrandgefahr derzeit? Der Deutsche Wetterdienst meldet in seinen Waldbrandgefahrenindex am Freitag Stufe 4 von 5 für die Region. Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried sagt, dass Sonnenscheindauer, Wind, fehlender Regen und die Luftfeuchtigkeit dazu führen, dass die Gefahr eines Waldbrandes steigt.