Tannheimer Jäger veranstalten Ferienprogramm für Kinder

Am späten Mittwochnachmittag trafen ein Dutzend gut gelaunter Ferienkinder am Treffpunkt an der Kapelle in Arlach ein, wo sie von den Jägern Gerlinde Haban, Frank Stützle und dem zuständigen Jagdpächter Franz Kohler mit einem kräftigen Waidmannsheil begrüßt wurden. Auch der neu gewählte Hegeringleiter Roland Best war vor Ort und begleitete den kurzweiligen Rundgang entlang der Iller, durch den Auwald bis zu einer Feldhütte, wo schon die Tierpräparate aus dem Anhänger der Kreisjägervereinigung Biberach aufgebaut waren.

Die Kinder waren mit Feuereifer dabei, wollten viel über Natur und Jagd wissen und waren angetan von Jagdhündin Mia. Die Jäger erklärten den Kindern anhand der Präparate viel Wissenswertes. Auf einer Sandplatte konnten mit Fährtenstempeln die Abdrücke von Reh, Sau und Dachs selber nachgemacht werden. Durch das Zielfernrohr einer auf einem Einschießbock befestigten Bockbüchsflinte durften die Kinder unter Aufsicht einen Holzstapel ins Visier nehmen, die Funktion einer Kastenfalle wurde von den Kindern genauestens inspiziert.

Zurück am Ausgangspunkt an der Kapelle warteten zwei Jagdhornbläser und empfingen die Kinder und die bereits wartenden Eltern mit vielbeachteten Klängen.

Zum Abschluss bekam jedes Kind von Organisator Franz Kohler eine Pixi Broschüre. Dieses kindgerechte Heftchen über die Jagd wurde von Jäger Gerd Graf, der dieses Jahr leider nicht teilnehmen konnte, mit eigenen Fotos und viel Herzblut kreiert.