Tannheimer Feuerwehrmänner ausgezeichnet

Kommandant Anton Reisch ist bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Tannheim im Amt bestätigt worden. Seine neuen Stellvertreter sind Alexander Fleck und Wolfgang Bischof. Eine besondere Ehrung erhielten Peter Imhof und Franz Wohnhaas: Sie wurden mit der zweithöchsten Auszeichnung des Kreisfeuerwehrverbandes, der Ehrenspange in Silber, gewürdigt.

Mit dem bisherigen stellvertretenden Kommandanten Peter Imhof dürfe er einen absoluten Leistungsträger ehren, betonte Tannheims Bürgermeister Thomas Wonhas. Imhof hatte dieses Amt seit 2005 inne, zudem hat er auch schon weitere Aufgaben als Atemschutzgerätewart und Gruppenführer übernommen. Seit einiger Zeit ist er Gerätewart. Der ebenfalls ausgezeichnete Franz Wohnhaas trat im Jahr 1977 in die Wehr ein und wurde bald zum Kassenprüfer ernannt.

Von 1980 bis heute fungiert er als Kassier. Wohnhaas hat das Leistungsabzeichen in Gold, ist seit 35 Jahren Gruppenführer und seit 1984 mit Atemschutz im Einsatz. Wolfgang Bischof, Rolf Galler, Ralf Kohler und Klaus Villinger wurden jeweils für 25-jährigen Dienst mit dem Ehrenzeichen in Silber gewürdigt. Bischof ist seit 2010 Gruppenführer und hat das Leistungsabzeichen in Silber. Viele Jahre war er Leiter der Jugendfeuerwehr, er übernimmt überdies die Organisation der Ausflüge.

Galler hat die Ausbildung zum Maschinisten sowie zum Atemschutzträger und ist Träger des Leistungsabzeichens in Silber. Kohler ist seit elf Jahren im Ausschuss vertreten und Mitorganisator beim Tannheimer Umzug. Er hat die Ausbildung zum Atemschutzgeräteträger und ist auch Maschinist. Villinger ist ebenfalls Atemschutzträger.

Rückblick auf 2019

In die Altersabteilung verabschiedete Kommandant Reisch die Kameraden Bruno Burghardt, Alois Christ und Xaver Geißler. Auch ein Rückblick auf das vergangene Jahr stand bei der Versammlung auf dem Programm. Die Feuerwehr beteiligte sich bei verschiedenen Anlässen am Ortsgeschehen: So wurde der Maibaum aufgestellt und beim Tag der Vereine wirkten die Floriansjünger ebenfalls mit. Zudem nahmen sie die Sanierung ihres Feuerwehrhauses in die Hand und finanzierten diese aus der Kameradschaftskasse.