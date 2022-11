Tannheimer Faustballerinnen starten mit zwei Siegen

Die Damen des SV Tannheim sind mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Am ersten von sechs Spieltagen in der 2. Bundesliga Süd in Staffelstein traf der SV auf den ASV Veitsbronn und Gastgeber TSV Staffelstein. „Insgesamt sind die Damen mit Spaß und Zufriedenheit über die ersten vier Punkte aus diesem ersten Spieltag gegangen“, teilt der Verein in einer Pressemitteilung mit.

Den SV Tannheim erwarteten zwei Gegner auf Augenhöhe. So begann auch das Spiel gegen den ASV Veitsbronn. Bis zum 4:4 lieferten sich die beiden Teams ausgeglichene und spannende Ballwechsel. Dann gelang es Tannheim, sich abzusetzen und den Satz mit 11:4 für sich zu entscheiden. Die beiden weiteren Sätze nahmen einen ähnlichen Verlauf und endeten mit jeweils 11:6, sodass der 3:0-Auftaktsieg perfekt war.

Gastgeber TSV Staffelstein startete nach seiner 2:3-Niederlage im Auftaktspiel gegen Veitsbronn sichtlich mutlos gegen die Tannheimerinnen. Diese ließen nichts anbrennen und zogen mit sauberem Aufbau und platzierten Angriffen schon im ersten Satz auf 7:1 davon. Mit ein paar wenigen Patzern holte sich die Mannschaft das Spiel mit 11:4, 11:1 und 11:6.

Der nächste Spieltag wird am Sonntag, 27. November, ab 11 Uhr in Biberach stattfinden.