Tannheimer Basar ist am 29. September

Von Aalener Nachrichten

Einen Unfall hat es an am Kreisverkehr an der Rötenbergstraße / Charlottenstraße gegeben.

Ein 83-Jähriger fuhr am Donnerstag gegen 12.30 Uhr von der Rampe von der Bahnhofstraße her kommend in den Kreisverkehr Charlottenstraße/Rötenbergstraße ein. Allerdings war schon ein Omnibus im Kreisverkehr – was den Senior so erschreckte, dass er den Kreisverkehr überfuhr und in der gegenüberliegenden Rötenbergstraße gegen einen Baum prallte.

Sein VW kippte auf die Seite und kam auf dem Dach zum Liegen.