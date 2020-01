Tannheim verliert wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt

Beim Heimspieltag in der 1. Bundesliga Süd haben die Faustballerinnen des SV Tannheim zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Zum letzten Heimspieltag hatten die Tannheimerinnen den TSV Gärtringen und den TSV Dennach in Rot/Rot zu Gast. Beide Partien gingen 2:3 verloren.

Gegen Gärtringen starteten die Faustballerinnen aus Tannheim konzentriert. Durch gute Abwehrleistungen und schöne Angriffe konnte der erste Satz klar mit 11:2 gewonnen werden. Zu Beginn des zweiten Satzes nahm der SV Tannheim den Schwung des ersten Satzes mit und führte schnell mit 5:2. Danach schlichen sich Konzentrationsfehler auf Tannheimer Seite ein und der TSV Gärtringen glich zum 6:6 aus. Den Schwung dieser Aufholjagd nahm Gärtringen mit und gewann den zweiten Satz mit 11:9.

Im dritten Satz fand der SVT durch tollen Teamgeist zur gewohnten Stärke zurück. Immer wieder punkteten die Schlägerinnen über die gegnerischen Angreiferinnen und gewannen den Satz mit 11:5. Im vierten Satz jedoch mussten die Tannheimerinnen bis zum 8:8 einem Rückstand hinterherlaufen. Danach entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Tannheim sich zwei Matchbälle herausspielen konnte. Am Ende wurden diese aber nicht genutzt. Der TSV Gärtringen gewann den vierten Satz in der Verlängerung mit 13:11. Somit ging das Spiel in den entscheidenden fünften Satz.

Dort fand Gärtringen den besseren Start und hatte zum Seitenwechsel eine 6:4-Führung herausgespielt. Die Tannheimer Frauen kamen zwar wieder ran, der TSV Gärtringen gewann aber den fünften Satz knapp mit 11:9. Somit gingen die wichtigen zwei Punkte im Abstiegskampf an den direkten Konkurrenten. Im zweiten Spiel standen sich Dennach und Gärtringen gegenüber. Die Dennacherinnen spielten ihre ganze Klasse aus und gewannen das Spiel klar in drei Sätzen.

Im letzten Spiel des Tages musste der SV Tannheim gegen den TSV Dennach ran, welcher vor einer Woche den Europapokal gewonnen hatte. Der SV Tannheim startete stark. Durch saubere Abwehrleistungen, präzise Zuspiele und variable Angriffe gewann der SVT den ersten Satz mit 12:10. Im zweiten Satz spielte Dennach jedoch seine Klasse aus und siegte 11:8. Im dritten Satz hielt Tannheim über weite Strecken mit und glich immer wieder aus. Jedoch konnten die Tannheimerinnen den Schwung nicht mitnehmen und mussten auch den dritten Satz an den TSV Dennach mit 9:11 abgeben.

Im vierten Satz bot sich den rund 80 Zuschauern ein wahrer Augenschmaus. Tannheim punktete nach Belieben. Es konnte sogar eine 8:1-Führung erarbeitet werden. Durch diesen Vorsprung und eine kämpferische Teamleistung ging der vierte Satz mit 11:7 an den SVT. Somit ging auch dieses Spiel in den entscheidenden fünften Satz. Aber den Gastgeberinnen gelang es nicht, die Euphorie des vierten Satzes mitzunehmen. Am Ende von Satz fünf machte Dennach die entscheidenden Punkte und setzte sich mit 3:2 Sätzen durch. .

Der SV Tannheim befindet sich nun wieder auf einem Abstiegsplatz, kann aber schon kommenden Sonntag beim vorletzten Spieltag in Käfertal wieder wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt erzielen.