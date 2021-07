Tannheim verbucht wichtige Punkte im Abstiegskampf

SVT: Klang, Mahle, Seitz, C. Reisch, Kohler, Sellmann, Hummel.

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben am dritten Spieltag der Feldsaison in der 1. Bundesliga Süd beim TV Segnitz mit 1:3 verloren. Einen 3:1-Sieg landete der SVT gegen den TSV Pfungstadt. In der Tabelle steht Tannheim mit 4:8 Punkten auf Rang sechs.

Die erste Partie des Spieltags in Segnitz begann bei bewölktem Himmel. Gastgeber Segnitz und der TSV Pfungstadt kämpften nach SVT-Angaben erbittert um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft. Während Segnitz die ersten beiden Sätze gewann, holte Pfungstadt die Durchgänge drei und vier. Den ausgeglichenen fünften Satz sicherte sich Segnitz knapp mit 11:8 und qualifizierte sich dadurch zusammen mit dem TSV Calw für die DM in Brettorf (Niedersachsen).

Hessinnen patzen im Angriff

Im zweiten Spiel traf der SV Tannheim auf den TSV Pfungstadt. Im ersten Satz patzten die Hessinnen im Angriff mehrfach, wodurch Tannheim zwischenzeitlich mit 7:1 führte. Pfungstadt drehte den Durchgang aber noch zum 11:9. Dann fand Tannheim ins Spiel und konnte die Sätze zwei und drei jeweils entscheidend mit 11:9 für sich entscheiden. Im vierten Durchgang erspielte sich der SVT eine 10:5-Führung und holte sich diesen schlussendlich mit 11:7. Durch den 3:1-Erfolg verbuchte Tannheim zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Diesen Schwung nahm der SVT mit ins Spiel gegen Segnitz und ging im ersten Satz mit 7:4 in Front. 12:10 hieß es am Ende für Tannheim. Daran konnten die SVT-Frauen in der Folge bei zunehmendem Nieselregen nicht mehr anknüpfen, auch wenn alle Spielerinnen sehr gut zusammenspielten und um jeden Ball kämpften. Segnitz gewann die folgenden Sätze mit 11:4, 11:4 und 11:7.

Heimspieltag am kommenden Sonntag

Der vierte und letzte Spieltag der verkürzten Corona-Runde findet für den SV Tannheim bereits am kommenden Sonntag, 18. Juli, statt. Die Faustballabteilung freut sich nach eigenen Angaben darauf, nach 546 Tagen dann wieder einen Heimspieltag ausrichten zu können. Gegner im Kampf um den Klassenerhalt sind der TSV Ötisheim und der TV Unterhaugstett. Das erste Spiel wird um 11 Uhr angepfiffen. Zuschauer sind laut SVT erlaubt.