Tannheim treibt Ausweisung neuer Bauplätze voran

Seit die Gemeinde Tannheim im Sommer vergangenen Jahres die beiden letzten Bauplätze im Gebiet „Mooshauser Weg II“ verkauft hat, gibt es Überlegungen bezüglich eines neuen Baugebiets. Jetzt werden die Pläne dafür konkreter. So hat der Gemeinderat am Montagabend mehrere Leistungen vergeben, um das Baugebiet „Berkheimer Weg“ am nördlichen Ortsrand realisieren zu können.

„Wir haben die ersten Schritte getan“, sagt Bürgermeister Thomas Wonhas im telefonischen Gespräch mit der SZ. Sollte alles nach Plan laufen, könnten in einem ersten Bauabschnitt zwischen 13 und 15 weitere Bauplätze in der Gemeinde entstehen. Deren Erschließung soll in den Jahren 2019 oder 2020 über die Bühne gehen. Der nördlich angrenzende Bereich mit etwa neun weiteren Grundstücken könnte dann später folgen, vorausgesetzt, die Nachfrage ist vorhanden. Bei der Ausweisung des neuen Baugebiets möchte sich die Gemeinde das beschleunige Verfahren nach §13 b Baugesetzbuch zu Nutzen machen. Insgesamt geht es bei dem anvisierten Gebiet um eine Fläche von etwa zwei Hektar.

Überstürzen möchte die Gemeinde aber nichts. „Wir wollen im Vorfeld alles klären, damit es keine Überraschungen gibt“, erläutert Wonhas. Das betrifft zum Beispiel den Lärmschutz. Der Gemeinderat hat nun ein Gutachten in Auftrag gegeben, um zu klären, ob ein Lärmschutzwall entlang der L 300 und der L 260 nötig ist. Die beiden Straßen verlaufen westlich beziehungsweise östlich des Baugebiets. „Auf der L 300 ist viel Verkehr“, sagt der Bürgermeister. Es handle sich um eine Hauptverbindungsstrecke für Pendler nach Memmingen beziehungsweise Kirchdorf. Auf der L 260 sei im Vergleich dazu deutlich weniger los, so Wonhas. Aus Gründen der Rechtssicherheit empfehlen die Planer eine schalltechnische Untersuchung des Straßenverkehrslärm.

Augenmerk auf einem Gebiet

Für die Erschließung des Baugebiets muss die Gemeinde den Berkheimer Weg und ein Teil des Lohnwegs ausbauen. Das heißt: Straßenbeleuchtung anbringen und für eine Straßenentwässerung sorgen. Inwiefern sich die Anlieger der beiden Straßen an den Kosten beteiligen müssen, lässt die Gemeinde derzeit prüfen. Sobald Klarheit herrscht, wolle man auf die Anlieger zugehen, so Wonhas.

Ein weiteres Baugebiet hat die Gemeinde derzeit nicht im Blick. „Wir konzentrieren uns auf den ,Berkheimer Weg’“, sagt der Rathauschef. Für seine Gemeinde sei der §13b Baugesetzbuch zur richtigen Zeit gekommen.