Tannheim trauert um seinen ehemaligen Rektor

Der ehemalige Rektor der Tannheimer Grundschule, Reinhold Schäle, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. Mehr als zwölf Jahre leitete er die Schule, 2016 wurde er in den Ruhestand verabschiedet. „Wir alle sind traurig und bedauern, dass er seinen Ruhestand nicht länger genießen konnte“, so Bürgermeister Thomas Wonhas. Schäle starb am 2. Juni und wurde am Freitag in Rot an der Rot beigesetzt.

Reinhold Schäle studierte von 1972 bis 1976 an der Pädagogischen Hochschule Weingarten Deutsch und Kunsterziehung, anschließend trat er in Haslach seine erste Stelle an. Im August 1978 unterrichtete Schäle erstmals in Tannheim beziehungsweise Rot an der Rot, 1992 wurde er Konrektor der Grundschule Ochsenhausen und 2004 schließlich Rektor der damaligen Grund- und Hauptschule in Tannheim.

Dort ist die Bestürzung über seinen Tod groß. Lehrer, Schüler, Eltern und Ehemalige trauern. Um der Trauer einen Ort zu geben, hängten die Verantwortlichen neben der Lehrerzimmertür ein Bild des Verstorbenen auf. Eine Mutter des Elternbeirats fertigte eine Trauerkerze, die auf einem Tisch darunter Platz fand. „Dort konnten die Kinder auch Blumen oder geschriebene Botschaften hinlegen, um sich zu verabschieden. Bald war darauf kein Platz mehr“, schildert Rektorin Hildegard Bail.

„Als Reinhold Schäle zu uns nach Tannheim kam, hatte er ganz bewusst die Herausforderung angenommen, eine Grund- und Hauptschule zu leiten“, so Bail. „Er wollte mit Jugendlichen arbeiten.“ In kurzer Zeit sei es ihm gelungen, eine sehr gute Beziehung zum damals noch viel größeren Kollegium aufzubauen und Schüler sowie Eltern für sich zu gewinnen: „Er war ein Menschenfreund mit einem großen Herzen.“ Mit seiner ruhigen und einfühlsamen Art, seiner heiteren Gelassenheit, seinem Gerechtigkeitssinn, seiner Güte und nicht zuletzt mit seinem Humor sei er für alle ein verständnisvoller und geduldiger Ansprechpartner gewesen.

Partnerschaft zu Ungarn gepflegt

„In der Zeit seines Rektorats wurde in die Schule viel investiert, was in der großen Schulsanierung in den Jahren 2010 und 2011 seinen Höhepunkt fand“, so Wonhas. Beim Rektor und Menschen Schäle haben immer „faire, pragmatische und unbürokratische Lösungen“ im Vordergrund gestanden. Er hat sich aber nicht nur mit der Grundschule identifiziert, sondern auch mit der Gemeinde. „Ganz besonders möchte ich auch noch seine Mitwirkung bei der Gemeindepartnerschaft erwähnen“, so der Bürgermeister. Sei doch damals gerade die Verbindung der Schulen aus Papakovacsi in Ungarn und Tannheim der Auslöser für die Partnerschaft gewesen. Schäle und sein Umfeld organisierten einige Ausflüge und Schüleraustausche nach Ungarn: „Er war ein guter Gastgeber für die ungarischen Lehrer und Schüler bei ihren Gegenbesuchen.“