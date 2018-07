Tannheim muss absteigen

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben am vorletzten Spieltag der Feldrunde in der 1. Bundesliga Süd in Eibach gegen die Topteams TV Eibach und TSV Calw jeweils mit 0:3 verloren. Dadurch ist der Abstieg des SVT besiegelt. Der Punkteabstand des Tabellenvorletzten zum rettenden Ufer beträgt vor den beiden letzten Saisonspielen sechs Punkte.

Beim SV Tannheim, der mit mittlerweile drei Verletzten arg gebeutelt ist, komplettierten in Eibach die Jugendspielerin Alisa Huber und Stephanie Ebinger den Kader. Zum Siegen verdammt, wollte sich der Knoten beim SVT aber erst recht nicht lösen. Mit 4:11, 8:11 und 5:11 konnte Tannheim im ersten Spiel gegen den TV Eibach nicht punkten.

Gegen den TSV Calw verkaufte sich der SVT im Anschluss dennoch gut. Tannheim bestimmte im ersten Satz (10:12) das Geschehen mit. Allerdings verlor der SVT diesen ebenso wie die beiden folgenden Durchgänge (5:11, 7:11), wodurch die zweite Niederlage des Tages feststand.

„Eigentlich können wir gut mithalten“, bedauerte Trainerin Kathi Hammer danach den Saisonverlauf und gab sogleich die Richtung für die Zukunft vor: Die Mannschaft müsse jedes Spiel und jedes einzelne Training nutzen, um wieder den richtigen Spielfluss zu finden. In der kommenden Feldsaison will Tannheim nun in der 2. Bundesliga Süd wieder Selbstvertrauen tanken. Bis dahin liegt der Fokus bereits jetzt schon auf der kommenden Hallensaison.