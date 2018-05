Tannheim gelingt Premierensieg

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind zum Auftakt der Feldrunde in der 1. Bundesliga Süd mit zwei Punkten aus dem sächsischen Hirschfelde zurückgekehrt. Dort hatte der Aufsteiger bei seiner Erstliga-Premiere im Feld einen Doppelspieltag gegen den FSV Hirschfelde und den TSV Dennach zu bestreiten.

In der ersten Partie des Hinrundenspieltags musste der SVT gegen den aktuellen Europapokalsieger TSV Dennach antreten. Gegen diesen feierte Caro Seitz, die vom SV Erolzheim gekommen war, ihr Debüt im SVT-Trikot in der Abwehr. Seitz hatte früher auch schon für den SV Erlenmoos gespielt und war dort noch im Angriff aufgelaufen. Tannheim konnte überraschend gut mithalten und Dennach phasenweise unter Druck setzen. Letztlich mussten die Tannheimerinnen jedoch gegen den kaltschnäuziger agierenden Gegner eine 0:3 (7:11, 9:11, 11:13) quittieren. Danach traf der SVT auf den Gastgeber FSV Hirschfelde, der die Feldrundensaion im Vorjahr als Tabellenvierter abgeschlossen hatte. Gegen den noch unbekannten Gegner spielte Tannheim frei auf. Gute Angaben von Sarah Reisch und wenige eigene Fehler sorgten dafür, dass der SVT nach einem verlorenen ersten Satz am Ende noch als Sieger vom Platz ging (11:13, 11:8, 11:9, 11:7).

Taktikänderung geht teilweise auf

Am Folgetag wurde der Rückrundenspieltag in Hirschfelde ausgetragen. Bei diesem traf Tannheim zunächst erneut auf Hirschfelde. Der SVT begann gut und konzentriert, dennoch ging Satz eins mit 9:11 verloren. Im zweiten Durchgang konnte Tannheim dann zwar ausgleichen (11:6), zu mehr sollte es aber nicht mehr reichen. Der SVT leistete sich fortan zu viele Angabefehler, agierte im Spielaufbau zu verbissen und kompliziert. Der teils böige Wind trug darüber hinaus seinen Teil dazu bei, dass der SVT die Sätze drei und vier abgeben musste (5:11, 4:11) und damit auch die Partie verlor. Danach hieß der nächste Gegner erneut TSV Dennach. Gegen diesen griff Tannheim diesmal mit drei Schlägerinnen an, um schwerer ausrechenbar zu sein. Zwar ging der erste Satz mit 7:11 verloren, dennoch ging die Taktik vor allem im zweiten und dritten Satz auf: Tannheim konnte Dennach unter Druck setzen und ging in beiden Sätzen früh mit 3:2 in Führung. Die Nationalmannschaftsschlägerin Sonja Pfrommer brachte den TSV in Durchgang zwei aber wieder zurück und dieser ging schließlich mit 11:8 an den Europapokalsieger. In Satz drei wechselte die Führung nach dem 6:6 beständig. Dem SV Tannheim war aber kein Glück vergönnt und Dennach gewann auch den dritten Satz mit 14:12.

Mit den erzielten zwei Punkten zeigten sich die SVT-Spielerinnen Klara Mahle, Kathi Hammer, Simone Hummel, Sarah Reisch, Caro Seitz und Anika Sellmann schlussendlich aber durchaus zufrieden. Mit 2:6 Punkten belegt Tannheim nach den ersten beiden Spieltagen den sechsten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag, 13. Mai, findet nun der erste der beiden Heimspieltage des SVT auf dem Sportplatz in Tannheim statt. Ab 11 Uhr sind dort der TV Eibach und der TSV Calw zu Gast.