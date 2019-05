Tannheim geht leer aus

Die Faustballerinnen des SV Tannheim sind am dritten Spieltag der 1. Bundesliga Süd in Dennach leer ausgegangen. Der SVT verlor gegen den Gastgeber TSV Dennach und den TV Segnitz jeweils in drei Sätzen.

Der SV Tannheim traf im ersten Spiel auf den amtierenden Feldmeister und Gastgeber TSV Dennach. Der SVT startete sicher ins Spiel und konnte von Anfang an gut mithalten. Trotzdem ging der erste Satz an Dennach (11:8). Auch im zweiten Durchgang zeigte der SVT, dass er nicht ohne Grund in der 1. Bundesliga spielt. Durch starke Angaben von Klara Mahle und eigene Fehler von Dennach lag Tannheim sogar kurzzeitig mit 10:7 in Führung. Dennach kam aber zurück, punktete sehr präzise, und behielt noch die Oberhand (12:10). Davon unbeeindruckt versuchte der SVT weiterhin dem TSV einen Satz zu klauen. Der dritte Durchgang verlief bis zum 9:9 ausgeglichen. Danach zeigte Dennach seine Klasse und tütete den Sieg ein (11:9).

SVT verschläft den Start

Trotz der 0:3-Niederlage zog der SVT viel Positives aus dem Spiel. Direkt im Anschluss musste Tannheim gegen den TV Segnitz ran, für den seit dieser Saison die Nationalschlägerin Svenja Schröder aufläuft, was die Aufgabe nicht einfacher machte. Den Start in Partie Nummer zwei verschlief der SVT diesmal, was Schröder mit lang geschlagenen Bällen zu nutzen wusste (11:5). Nach einem taktischen Wechsel konnte Tannheim in Durchgang Nummer zwei etwas besser mithalten. Trotzdem ging dieser mit 11:8 an Segnitz. Im letzten Satz schlichen sich vermehrt Fehler bei den Tannheimerinnen ein, Segnitz beendete den Satz mit 11:6 und damit das Spiel mit 3:0. Die letzte Partie des Tages ging mit 3:1 (12:10, 8:11, 11:9, 11:8) an Dennach.

Am kommenden Sonntag, 26. Mai, findet ab 11 Uhr der zweite und letzte Heimspieltag des SV Tannheim statt. Zu Gast sind die Mannschaften aus Pfungstadt und Obernhausen. Beide Spiele sind im Kampf um den Klassenerhalt extrem wichtig für den SVT, spannende Spiele werden erwartet. Dabei hofft Tannheim auf zahlreiche und lautstarke Unterstützung der eigenen Fans.