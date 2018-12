Tannheim festigt Platz im Mittelfeld

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben in der 1. Bundesliga Süd beim Spieltag in Landshut zwei Siege eingefahren. Der SVT bezwang am letzten Spieltag vor der Weihnachtspause die Gastgeberinnen mit 3:1 und den TSV Pfungstadt mit 3:0.

„Landshut ist endlich mal fällig“, sagte Angreiferin Klara Mahle vor dem ersten Spiel, denn Tannheim konnte bei der TG Landshut noch nie gewinnen. Etwas verschlafen wirkten die SVT-Frauen in Satz eins und so punktete Landshut oft mit kurz geschlagenen Bällen. Doch Tannheim blieb selbst nach dem Satzverlust (9:11) ruhig, erkannte die eigenen Schwächen und gab danach mehr Gas. Immer häufiger gelang es durch eine gute Abwehr präzise zuzuspielen und die Bälle mit Köpfchen im gegnerischen Feld zu versenken. Ging der zweite Satz noch recht knapp mit 11:9 an Tannheim, zeigte der SVT im dritten (11:6) und vierten (11:8) Satz immer deutlicher, dass man in puncto Cleverness und Kampfgeist überlegen war. Die Tannheimerinnen freuten sich am Ende sehr, dass sie den Bann in Landshut endlich gebrochen und weitere zwei Punkte eingefahren hatten.

Mit dem ersten Sieg im Gepäck startete der SVT gegen Pfungstadt furios und holte sich gleich einen 11:4-Satzgewinn. Im zweiten Durchgang verpasste Landshut allerdings den Start und lag nach ein paar ärgerlichen Fehlern mit 1:5 im Rückstand. Nach einem Timeout fand Tannheim sehr stark ins Spiel zurück und konnte durch variable Angriffe immer wieder punkten. Die Pfungstädterinnen verfielen in Schockstarre und holten keinen weiteren Zähler mehr – Satz zwei ging mit 11:5 an Tannheim. Erst im dritten Satz bereitete Pfungstadt dem SVT mit einigen stark in die Ecke gespielten Angaben Schwierigkeiten. Doch die Tannheimerinnen hielten durch fehlerfreie Angaben und erneut großen Kampfgeist mit dem Tabellennachbarn mit. Gegen Satzende blieben die SVT-Frauen gelassener und warteten geduldig auf ihre Chancen, die letztlich den Satz (15:13) und damit den Sieg einbrachten.

Mit den weiteren vier Punkten im Gepäck festigten die Tannheimerinnen ihren Platz im Tabellenmittelfeld und können sich nun auf Weihnachten freuen. Am 20. Januar tritt der SVT dann erneut in Landshut an. Zweiter Gegner wird dann das Tabellenschlusslicht aus Schwieberdingen sein.