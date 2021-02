Tannheim erhält 1,6 Millionen Euro vom Bund

Die Gemeinde Tannheim erhält 1,65 Millionen Euro aus dem Breitbandförderprogramm des Bundes. Das gibt der Biberacher CDU-Bundestagsabgeordnete Josef Rief bekannt. Neben Tannheim erhielten auch die Gemeinde Dürmentingen (466 000 Euro) und Aitrach (3,178 Millionen Euro) Förderbescheide. Die Mittel stammen aus dem Programmteil zur Versorgung „Weißer Flecken“, mit dem besonders unterversorgte Privathaushalte in den ländlichen Räumen ans Breitbandinternet angeschlossen werden sollen. Tannheims Bürgermeister Thomas Wonhas freute sich, als Rief die gute Nachricht überbrachte.

„Nach den knapp 85 Millionen Fördermittel des vergangenen Jahres machen wir konsequent weiter“, teilt Rief mit. „Das Geld wird in den Kommunen auch dringend gebraucht, um die vielen Weiler und Einzelgehöfte anzuschließen. Damit die Belastung für die Gemeinden tragbar ist, haben wir darauf geachtet, dass Bundes- und Landesförderungen eng verzahnt werden und insgesamt bis zu 90 Prozent gefördert werden können.“ Der Bund gebe allein 50 Prozent. „Wir haben als Regierungskoalition beschlossen, jährlich acht Milliarden Euro in den Breitbandausbau zu investieren. Ein gehöriger Anteil soll in die ländlichen Räume gehen. Nachdem die Bundesregierung in Brüssel erreicht hat, dass wir ab 2023 auch Gebiete fördern dürfen, die mit mehr als 30 Mbit pro Sekunde versorgt sind, was bisher als unerlaubte Beihilfe an die Netzbetreiber gewertet worden wäre, können wir auch den Ausbau des Gigabitnetzes weiter in der Fläche vorantreiben“, so Josef Rief.