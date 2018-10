Tagessieg für Tannheimer Nachwuchs

Die Turnerinnen des SV Tannheim haben in der C-Jugend/offene Klasse (Jahrgang 2004 und älter) mit einer überzeugenden Leistung und dem Tagessieg in Bad Wurzach den Mannschaftswettbewerb des Turngaus Oberschwaben im Gerätevierkampf/Pflichtübungen beendet. Nach drei Wettkampftagen erreichte der SVT damit den zweiten Platz in der Gesamtwertung.

Der SVT startete am letzten Wettkampftag in Bad Wurzach in der Altersklasse C-offen mit Clara Guntermann, Jana Ritzel, Viola Frank, Franziska Wiest und Selina Schütz. Verletzungsbedingt musste Tannheim an diesem Tag auf Melanie Popp verzichten, die sich kurz vor dem Wettkampf eine Blessur an der Schulter zugezogen hatte. Nervenstark und konzentriert zeigten die Tannheimerinnen an allen Geräten sehr schöne Übungen und holten sich den Tagessieg mit 197,20 Punkten. Nach der Addition der zwei besten Wettkampftage bedeutete dies den zweiten Platz unter insgesamt elf Mannschaften.

Die C-Jugend (2005/2006) des SV Tannheim mit Sophia Schad, Nicola Müller, Hannah Steidele, Franziska Zinser und Selina Beck erreichten in Bad Wurzach den vierten Platz mit 170,10 Punkten. Dies bedeutete nach drei Wettkampftagen in der Gesamtwertung den sechsten Platz unter neun Mannschaften.

Tannheims D-Jugend (2007/2008) mit Paulina Stützle, Elisabeth Zinser, Carolin Schmaus, Nina Ehlert, Kathrin Langlouis und Kendra Bertele erturnte sich am dritten Wettkampftag den elften Platz mit 165,70 Punkten unter sechzehn Mannschaften. Nach Addition der zwei besten Wettkampftage freute sich der SVT-Nachwuchs bei der Siegerehrung über den zehnten Platz.