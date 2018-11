Tag der offenen Tür am 25. November

Die Montessori-Schule Illertal in Tannheim, Rathausplatz 6, veranstaltet am Sonntag, 25. November, von 13 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür.

Angesprochen sind laut Ankündigung der Montessori-Schule alle, die für ihr Kind Selbstverantwortung, kreatives Denken und anhaltende Lernfreude wünschen. Die Schule führt bis zur zehnten Klasse Werkrealschule und bietet Abitur in Kooperation an. Weitere Informationen zur Schule gibt es unter Telefon 08395/911288, per E-Mail an info@montessori-illertal.de oder unter www.montessori-illertal.de.