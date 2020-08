SVT verliert gegen Staffelstein und Calw

Die Faustballerinnen des SV Tannheim haben in der corona-bedingt verkürzten Feldsaison in der 1. Bundesliga Süd am ersten Spieltag in der Gruppe A beide Spiele verloren. In Calw unterlag der SVT dem TSV Staffelstein in vier Sätzen (11:13, 7:11, 12:10, 9:11) und dem TSV Calw in drei Sätzen (5:11, 6:11, 3:11). Am zweiten Spieltag trifft Tannheim nun am 16. August auf den TSV Ötisheim und den TSV Gärtringen. Diese drei Vereine spielen untereinander die Plätze sieben bis neun aus. Absteiger wird es in dieser Saison keine geben (SZ berichtete).